Der Moment der "Ankunft" in Kertsch auf Video festgehalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der Werft im vorübergehend besetzten Kertsch gibt es einen Treffer in einem kleinen Raketenschiff, das sich im Bauprojekt Karakurt befindet. Es brach ein Feuer aus. Darüber berichtete der Telegram-Kanal Krimwind unter Berufung auf Augenzeugen am Samstag, den 4. November.

„Auf der Werft in Kertsch gibt es einen Treffer in dem kleinen Raketenschiff im Bau Projekt 22800 Karakurt“, heißt es in der Nachricht.

In der nächsten Nachricht heißt es, dass es in der Werft von Kertsch brennt.

„In Richtung der Werft in Kertsch fuhren Feuerwehrfahrzeuge und dahinter Lastwagen mit russischen Soldaten, so unser Abonnent“, heißt es in der Nachricht.

Außerdem behaupten Augenzeugen, dass die Werft in Kertsch von einer Drohne angegriffen wurde, die der Tu-141 Strizh ähnelt – ein Düsenlärm war zu hören.

Der Sender veröffentlichte ein Video, das eine starke Explosion in der Nähe der Anlage zeigt.