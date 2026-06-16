Ein Teil der finanziellen Unterstützung für Ukrainer verfällt Ende Juni: Was Sie wissen müssen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie kann man den Kartensaldo überprüfen und wohin können die Mittel noch überwiesen werden? Die Frist für die Nutzung der Mittel aus dem Programm „Winter 1000“ läuft am 30. Juni ab. Der nicht genutzte Restbetrag fließt im Juli automatisch in den Staatshaushalt zurück.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal „Dii“.

Was ist zu tun?

Wenn auf der Karte noch Mittel aus dem Programm „Winter 1000“ vorhanden sind, müssen diese bis einschließlich 30. Juni ausgegeben werden. Nach diesem Datum fließt der Restbetrag in den Staatshaushalt zurück und kann nicht mehr genutzt werden.

Wofür kann man das Geld ausgeben?*

Die Mittel des nationalen Cashbacks werden für folgende Kategorien akzeptiert:

Bezahlung von Versorgungsleistungen;

in der Ukraine hergestellte Medikamente;