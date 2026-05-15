Der Ministerrat hat die Agentur PlayCity der Zuständigkeit des Ministeriums für digitale Transformation entzogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Von nun an wird die staatliche Agentur PlayCity von der Regierung über den Ministerpräsidenten koordiniert.

Das Ministerkabinett hat die staatliche Agentur der Ukraine PlayCity in den Zuständigkeitsbereich des Ministerpräsidenten überführt. Dies geht aus dem entsprechenden Regierungsbeschluss Nr. 613 vom 13. Mai hervor.

Von nun an wird die staatliche Agentur PlayCity vom Ministerkabinett über den Ministerpräsidenten koordiniert. Zuvor wurde sie über den Minister für digitale Transformation koordiniert.

Zur Erinnerung: Seit Februar 2025 wird die staatliche Politik im Bereich des Glücksspiels vom Ministerium für digitale Transformation gestaltet und koordiniert. Das Ministerkabinett beschloss im März 2025 die Schaffung einer neuen zentralen Exekutivbehörde – der Agentur PlayCity –, die dem Ministerium für digitale Transformation unterstellt war und ab dem 1. April die bisherige Regulierungsbehörde – die Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien (KRAIL) – ablöste. Dank der Wiederaufnahme der Lizenzvergabe an Glücksspielveranstalter und Lotteriebetreiber flossen im Jahr 2025 1,7 Milliarden Hrywnja aus Glücksspiellizenzen und 72 Millionen Hrywnja aus Lizenzen für Lotteriebetreiber in den Staatshaushalt der Ukraine. Weitere 17 Milliarden Hrywnja wurden in Form von Steuern im Glücksspielbereich eingenommen.