Der Staatliche Eigentumsfonds hat das Erholungszentrum Nauka in der Region Odessa für 10,2 Millionen Hrywnja verkauft. Das ist 49,9 mal mehr als zu Beginn der Auktion.

Dies teilte der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine mit.

„Für die Privatisierung des Nauka-Erholungszentrums mit einer Gesamtfläche von 789,9 m² in der Region Odessa wurde eine Online-Auktion durchgeführt. Die Versteigerung fand über das elektronische Handelssystem Prozorro.Sale statt, berichtet der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine.

Während der Auktion konkurrierten 26 Bieter um das Grundstück, was zu einer 49,9-fachen Wertsteigerung führte: vom Startpreis von 204.419 Hrywnja auf den Gewinnerpreis von 10,2 Millionen Hrywnja.

Darüber hinaus muss der Käufer eine Mehrwertsteuer von 2,04 Millionen Hrywnja zahlen, so dass der wirtschaftliche Gesamteffekt über 12 Millionen Hrywnja betragen könnte.

Nach vollständiger Bezahlung des Grundstücks einschließlich Mehrwertsteuer erhält der neue Eigentümer 22 Holzhäuser, drei Holzhäuser für die Lagerung, einen Parkplatz, ein Umspannwerk usw.

Wir möchten Sie daran erinnern:

Nach den Ergebnissen des ersten Jahres der Online-Auktionen für Großprivatisierungen im staatlichen elektronischen Handelssystem Prozorro.Sale hat der Staat 8,9 Milliarden Hrywnja erhalten.

Zuvor hatte der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine berichtet, dass aufgrund der Ergebnisse seiner Aktivitäten tatsächlich mehr als 6 Milliarden Hrywnja an den Staatshaushalt überwiesen wurden.

Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass im Jahr 2025 4,51 Milliarden Hrywnja aus dem Verkauf von sanktionierten Vermögenswerten an den Fonds zur Beseitigung der Folgen bewaffneter Aggressionen überwiesen wurden.