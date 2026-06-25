Verluste in Millionenhöhe: Gegen den Leiter eines kommunalen Unternehmens wurde ein Verdacht erhoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Über 400.000 Kubikmeter Grundwasser wurden illegal entnommen. Das Gutachten einer gerichtlichen ingenieur- und umwelttechnischen Untersuchung bestätigte einen Schaden für den Staat in Höhe von über 85 Millionen Hrywnja.

Es wurde ein System der illegalen Nutzung von Bodenschätzen aufgedeckt, das auf der Grundlage eines kommunalen Versorgungsunternehmens in der Oblast Dnipropetrowsk organisiert war. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am 25. Juni mit.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge versorgte das kommunale Unternehmen einer Gemeinde im Bezirk Krywyj Rih von 2019 bis 2025 elf Ortschaften zentral mit Wasser aus Grundwasserbohrungen, ohne über eine spezielle Genehmigung zur Nutzung von Bodenschätzen oder eine Genehmigung zur besonderen Wassernutzung zu verfügen.

Obwohl das Unternehmen von den Verbrauchern Zahlungen für die erbrachten Dienstleistungen erhielt, wurden die vorgeschriebenen Abgaben für die Nutzung von Bodenschätzen und Wasserressourcen nicht an den Staatshaushalt abgeführt.

Infolgedessen wurden mehr als 400.000 Kubikmeter Grundwasser unrechtmäßig gefördert. Das Gutachten einer gerichtlichen ingenieur- und umwelttechnischen Untersuchung bestätigte einen Schaden für den Staat in Höhe von mehr als 85 Millionen Hrywnja.

Dem Direktor des kommunalen Unternehmens wurde mitgeteilt, dass gegen ihn der Verdacht der illegalen Gewinnung von Bodenschätzen von landesweiter Bedeutung besteht, die von einem Amtsträger unter Ausnutzung seiner dienstlichen Stellung begangen wurde.

Zur Erinnerung: In der Oblast Schytomyr wurde gegen den ehemaligen Direktor eines staatlichen Unternehmens ein Verdacht wegen Geschäften mit Gabbro im Wert von 71 Mio. Hrywnja erhoben.

In der Oblast Lemberg haben ehemalige Beamtinnen dem Staat einen Schaden von fast 41 Mio. Hrywnja zugefügt