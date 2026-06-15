Selenskyj hat den Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus in die Ukraine eingeladen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Präsident dankte Bartholomäus für seine Unterstützung der Ukraine und seine Haltung zu den russischen Angriffen auf die Kiewer Lawra.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf dem Weg zum G7-Gipfel am Flughafen von Chișinău mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus und lud ihn in die Ukraine ein. Dies wurde am 15. Juni auf der Website des Präsidenten bekannt gegeben.

Laut Selenskyj besprachen sie die russischen Drohnenangriffe auf die Kiewer Höhlenkloster sowie mögliche Formate für persönliche Treffen.

Der Präsident dankte Bartholomäus für seine Unterstützung der Ukraine und seine Haltung zu den russischen Angriffen auf die Lawra.

Zur Erinnerung: Die Kiewer Höhlenkloster wurde von einer Drohne des Typs Geran-2 angegriffen, bei der es sich um eine russische Version der iranischen Kamikaze-Drohne vom Typ Schahed handelt.

Ein Verbrechen gegen das Christentum. Ein beispielloser Angriff Russlands