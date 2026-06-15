Der Euro ist stark gestiegen, der Dollar stagniert: Welchen Wechselkurs hat die Nationalbank der Ukraine für den 16. Juni festgelegt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum verteuert sich die europäische Währung erneut? Die Nationalbank der Ukraine hat den Dollar-Wechselkurs für Dienstag, den 16. Juni, nicht geändert. Gleichzeitig setzte der Euro seinen Anstieg fort und näherte sich der Marke von 52 Hrywnja.