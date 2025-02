Die Nachfrage ist gestiegen: Die Banken haben im vergangenen Jahr einen Rekordbetrag an Bargeld in die Ukraine eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Januar 2025 beliefen sich die von den Banken in die Ukraine importierten Bargeldfremdwährungen auf insgesamt 1,769 Mrd. USD. Dies ist der höchste Stand seit Januar letzten Jahres, als die Banken 1,864 Milliarden USD importierten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank importierten die Banken Bargeld in Höhe von 1,316 Milliarden Dollar und 450 Millionen Dollar in Euro in die Ukraine.

Gleichzeitig exportierten die Banken Bargeld im Wert von 131 Millionen Dollar.

Nachfrage nach ausländischer Währung

Zur Erinnerung: Im Januar 2025 kauften die Ukrainer bei den Banken Fremdwährungen im Wert von rekordverdächtigen 1,480 Milliarden Dollar in 12 Jahren.

Der Dollarkurs auf dem Kassamarkt lag in der ersten Januarhälfte bei über 43 Hrywnja. Dann fiel der Kurs jedoch um mehr als eine Hrywnja auf 42 Hrywnja. Infolgedessen fiel der Dollar im Laufe des Monats um 50 Kopeken.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wird die Rekordnachfrage nach ausländischem Bargeld in der Ukraine nicht nur von privaten Haushalten angetrieben. Auch kleine Unternehmen und Freiwillige kaufen Dollar und Euro.

„Natürlich hat die Bevölkerung einen Anteil an dieser Nachfrage. Aber in Zeiten des Krieges ist der Wunsch der Menschen, ihre finanziellen Risiken zu diversifizieren, durchaus verständlich“, so die Zentralbank.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wird das Wachstum des Bargelds außerhalb der Banken im Jahr 2024 auf 16,5 Milliarden Dollar geschätzt (im Jahr 2023 – 11,7 Milliarden Dollar). Insgesamt könnten Haushalte und Unternehmen etwa 130 Milliarden Dollar halten, was viel mehr ist als alle Hrywnja-Aktiva (2,6 Billionen Hrywnja).

Im Jahr 2024 importierten die Banken Währungen im Wert von 15,9 Mrd. USD in die Ukraine, davon 11,7 Mrd. USD in bar und 4,2 Mrd. USD in bar in Euro.