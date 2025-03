Die Nachfrage ging stark zurück, da die Banken die Einfuhr von Bargeld in die Ukraine reduzierten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Februar 2025 führten die Banken 1,083 Mrd. $ an Bargeld in die Ukraine ein. Das sind 38,8% weniger als im Januar.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine.

Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine importierten die Banken Bargeld im Wert von 749 Millionen Dollar und 331 Millionen Euro in die Ukraine.

Gleichzeitig exportierten die Banken Bargeld im Wert von 147 Millionen Dollar.

Nachfrage nach ausländischer Währung

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank ging die Nettonachfrage nach Devisen im Februar 2025 im Vergleich zum Januar sowohl im bargeldlosen als auch im Bargeldsegment des Devisenmarktes zurück.

Dies war auf die relativ stabile Exportsituation und die verbesserten Wechselkurserwartungen der Haushalte vor dem Hintergrund der zinspolitischen Straffungsmaßnahmen der NBU zurückzuführen.

Statistiken der ukrainischen Nationalbank zeigen, dass die Ukrainer im Februar ihre Dollarkäufe bei den Banken auf 958 Mio. USD stark reduziert haben. Das Volumen der Käufe sank um 35,2% im Vergleich zum Januar, als die Ukrainer ein 12-Jahres-Rekordhoch an Devisen kauften. Der Wechselkurs auf dem Kassamarkt fiel um 25 Kopeken auf 41,75 Hrywnja/USD.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wird das Wachstum des Bargelds außerhalb der Banken im Jahr 2024 auf 16,5 Milliarden Dollar geschätzt (11,7 Milliarden Dollar im Jahr 2023). Insgesamt könnten Haushalte und Unternehmen etwa 130 Mrd. $ halten, was deutlich mehr ist als alle Hrywnja-Vermögenswerte (2,6 Billionen Hrywnja).

Im Jahr 2024 importierten die Banken Währungen im Wert von 15,9 Mrd. USD in die Ukraine, davon 11,7 Mrd. USD in bar und 4,2 Mrd. USD in bar in Euro.