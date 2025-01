Die USA werden Dollar im neuen Stil ausgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die US-Regulierungsbehörde unternimmt einen solchen Schritt, um die Sicherheit der nationalen Währung zu stärken und sie vor Fälschungen zu schützen.

Die USA bereiten sich auf die Ausgabe neuer Dollar-Banknoten vor. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Schutz vor Fälschungen zu erhöhen, teilte das U.S. Bureau of Engraving and Printing mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das neue Design dank jahrelanger Forschung und moderner Technologie verbesserte Sicherheitsmerkmale enthalten wird, um das Vertrauen in die US-Währung zu erhalten und die Stabilität der Wirtschaft zu sichern.

Das Design der Banknoten wird sechs bis acht Monate vor dem Ausgabetermin vorgestellt, um die Öffentlichkeit zu informieren und die Kassierer zu schulen.

Die Federal Reserve hat einen Zeitplan für die Aktualisierung des Designs der Dollarnoten veröffentlicht:

$10 – 2026; $50 – 2028; $20 – 2030; $5 – 2032; $100 – 2034.

Derzeit sind alle seit 1914 ausgegebenen Dollars im Umlauf.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Ukraine die meisten Banknoten mit einem Nennwert von 500 Hrywnja im Umlauf sind. Gleichzeitig ist die Anzahl der Banknoten im Wert von 1000 Hrywnja im Jahr 2024 um fast 50 Prozent gestiegen.