Die Nachfrage ist gestiegen: Die Banken haben die Einfuhr von Bargeld-Dollars in die Ukraine erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Betrag der von den Banken in die Ukraine importierten Bargelddevisen belief sich im Dezember 2024 auf 1,581 Mrd. $. Das sind 6,9% mehr als im November (1,478 Milliarden Dollar).

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine.

Im Laufe des Jahres importierten die Banken Währungen im Wert von 15,938 Milliarden Dollar in die Ukraine, davon 11,693 Milliarden Dollar in bar und 4,208 Milliarden Dollar in Euro.

Gleichzeitig exportierten die Banken im Laufe des Jahres Barwährungen im Wert von 1,311 Milliarden USD.

Der Nettozufluss von Bargeld in ausländischer Währung belief sich somit auf 14,627 Milliarden USD.

Nachfrage nach ausländischer Währung

Im Dezember kaufte die ukrainische Bevölkerung in den Banken Fremdwährungen im Wert von 1,303 Milliarden USD. Im gesamten Jahr kauften die Ukrainer 12,219 Milliarden USD bei den Banken.

Im Dezember schwankte der Dollarkurs auf dem Kassamarkt um das Niveau von 42,00 Hrywnja. Am Ende des Monats gab die Nationalbank der Ukraine den Dollar jedoch frei. Insgesamt stieg der Bargeldwechselkurs im Laufe des Monats um 65 Kopeken auf 42,50 Hrywnja/USD. Im Laufe des Jahres wertete der Dollar um 3,50 Hrywnja auf.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wird das Wachstum des Bargelds außerhalb der Banken im Zeitraum Januar-November 2024 auf 14,9 Milliarden Dollar geschätzt (letztes Jahr – 10,2 Milliarden Dollar). Insgesamt dürften Haushalte und Unternehmen etwa 130 Milliarden Dollar halten, was weit mehr ist als alle Hrywnja-Vermögenswerte (2,5 Billionen Hrywnja).

Die Nachfrage nach Bargeld blieb im Januar hoch. An 20 Tagen im Januar kauften die Haushalte mehr als $930 Millionen in bar und in unbaren Devisen zurück. Am Ende des Monats wertete der Dollar am Kassamarkt um fast 1 Hrywnja auf 42,20 Hrywnja ab.