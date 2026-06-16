Die Russische Föderation hat die Region Dnipropetrowsk mit Artillerie und Drohnen beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Mehr als zehn Mal griff der Feind zwei Bezirke der Region an. Ein 39-jähriger Mann wurde verletzt, Wohninfrastruktur und Fahrzeuge wurden beschädigt.

In der Region Dnipropetrowsk wurde ein 39-jähriger Mann durch russische Angriffe verletzt. Zwei Bezirke der Region wurden mehr als zehnmal mit Drohnen und Artillerie beschossen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganja, am Dienstag, dem 16. Juni, mit.

Wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung präzisierte, wurden im Bezirk Nikopol die Gemeinden Nikopol, Tscherwonohryhorivka, Marganz und Pokrow von den Angriffen getroffen. Der verletzte Mann wird ambulant behandelt.

Im Bezirk Sinelnikow wurden die feindlichen Angriffe auf die Gemeinde Schachter gerichtet, wo ein Mehrfamilienhaus und mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Insgesamt wurden mehr als 10 Angriffe in zwei Bezirken der Region verzeichnet, wie Ganza in seinem Bericht feststellte.

Zur Erinnerung: Russische Truppen haben in der Nacht zum Dienstag, dem 16. Juni, einen Angriff auf die Zivilbevölkerung in Balaklija im Gebiet Charkiw verübt, bei dem mindestens sechs Menschen verletzt wurden, darunter zwei Kinder.