Die Russen haben Charkiw mit Drohnen angegriffen: Es gibt Verletzte, eine Drohne ist in der Nähe eines Hochhauses abgestürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 16. Juni griffen die Angreifer Charkiw mit Kampfdrohnen an; Treffer wurden in den Stadtteilen Kholodnogorsk und Kiew registriert, drei Menschen wurden verletzt.

Quelle: Bürgermeister Ihor Terechow und der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw, Oleg Synehubov

Details: Laut Terechow wurde im Bezirk Kholodnohirsk ein Treffer einer feindlichen Drohne registriert. Es gibt erste Hinweise auf Verletzte, deren Anzahl und Zustand werden jedoch derzeit noch ermittelt.

Der Bürgermeister berichtete zudem von einem weiteren Einschlag einer Drohne vom Typ „Schahed“ im Bezirk Kyjiwskyj von Charkiw. Gleichzeitig präzisierte Synjehubow, dass dort der Absturz einer feindlichen Drohne registriert wurde.

Nach vorläufigen Angaben stürzte die Drohne auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses. Die Umstände und Folgen des Angriffs werden derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt.