„Ehre sei der Ukraine!“ wird auf den 100-Hrywnja-Banknoten zu sehen sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank bringt ab dem 16. Juni modifizierte 100-Grywnen-Banknoten mit dem Slogan „Ehre sei der Ukraine! Ehre sei den Helden!“ auf der Rückseite in Umlauf.

Dies teilt die Pressestelle der Nationalbank der Ukraine mit.

Der Slogan befindet sich im oberen rechten Bereich der Rückseite der Banknote. Die übrigen Design- und Sicherheitsmerkmale entsprechen den 100-Grywnen-Banknoten des Musters von 2014.

Foto: Nationalbank der Ukraine

Die Nationalbank der Ukraine wird die neuen Banknoten an Banken, Inkassounternehmen und Bargeldbearbeitungsunternehmen zur weiteren Inverkehrbringung ausgeben.

Ein Umtausch der alten 100-Hrywnja-Banknoten ist nicht erforderlich.