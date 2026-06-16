Selenskyj traf zum G7-Gipfel in Genf ein und traf sich mit dem Schweizer Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete von einem Treffen mit dem Schweizer Staatschef Guy Parmelin, bei dem die anhaltenden russischen Angriffe und der Bedarf der Ukraine zur Stärkung der Luftabwehr sowie Sanktionsmaßnahmen erörtert wurden, die „Russland an den Verhandlungstisch zwingen könnten“.

Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken

Details: Selenskyj merkte an, dass er Parmelin über die anhaltenden russischen Angriffe und die dringenden Bedürfnisse zum Schutz der Ukraine informiert habe.

Zitat: Selenskyj: „Ich habe über die Lage an der Front und die weitreichenden Sanktionen der Ukraine berichtet. Unsere Mittelstrecken- und Langstreckensanktionen zwingen Russland zu Recht dazu, die Folgen des von ihm entfesselten Krieges zu spüren. Und wir haben erörtert, welche Sanktionsmaßnahmen unserer Partner Russland ebenfalls dazu zwingen könnten, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.“

Details: Selenskyj merkte zudem an, dass in dem Gespräch das Thema der Zusammenarbeit im Energiebereich angesprochen wurde. Laut Selenskyj habe „die Schweiz den Ukrainern geholfen, diesen Winter zu überstehen“, und die Ukraine rechne „mit weiterer Unterstützung“.