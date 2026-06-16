Krise im Präsidentenamt? Quellen berichten, was zwischen Selenskyj und Budanow vor sich geht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zwischen dem Präsidenten und dem Leiter des Präsidialamtes fand ein ernstes Gespräch statt Präsident Wolodymyr Selenskyj stand vor einiger Zeit kurz vor einem Bruch mit dem Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow. Nach einem persönlichen Gespräch konnte der Konflikt jedoch beigelegt werden.

Dies berichteten mehrere informierte Gesprächspartner von RBK Ukrajina aus Regierungskreisen.

Ihren Angaben zufolge hatten die Beziehungen zwischen Selenskyj und Budanow vor einigen Wochen einen kritischen Punkt erreicht.

„Doch dann, so berichten Quellen von RBK Ukrajina, fand zwischen der ‚Nummer eins‘ und der ‚Nummer zwei‘ ein offenes Gespräch darüber statt, wie sie konstruktiv weiterarbeiten können. Und die Spannungen haben sich gelegt“, heißt es in dem Artikel von RBK Ukrajina: „Selenskyj, Budanow, Fedorow: Wie Jermaks Rücktritt das Kräfteverhältnis in der Regierung verändert hat“.

„Zu sagen, dass Selenskyj und Budanow alle Unstimmigkeiten untereinander ausgeräumt hätten – das trifft nicht zu. Doch das Verhältnis zwischen ihnen hat sich deutlich verbessert“, so eine Quelle der Publikation aus den höchsten Führungsebenen des Landes.

Trotz der Gerüchte, die hinter den Kulissen über einen möglichen Rücktritt Budanows vom Amt des Leiters des Präsidialamtes kursierten, droht dem Leiter des Präsidialamtes derzeit nichts mehr.