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Der ukrainische Sicherheitsdienst hat eine Ölpumpstation in der Russischen Föderation angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Infolge des erfolgreichen Drohnenangriffs des ukrainischen Sicherheitsdienstes auf das Objekt brach ein Großbrand mit einer Fläche von 800 Quadratmetern aus.

Soldaten des Spezialoperationszentrums „Alfa“ des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben Angriffe auf die Produktions- und Leitstelle „Vtorovo“ im Gebiet Wladimir in der Russischen Föderation durchgeführt. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 24. Mai mit.

Die Station ist ein wichtiger Knotenpunkt im System der Hauptpipelines für Erdölprodukte und fördert Rohstoffe (vorwiegend Dieselkraftstoff) von den Ölraffinerien im zentralen Teil der Russischen Föderation zu den Exporthäfen und den inländischen Verbrauchern. Sie versorgt große Tanklager rund um Moskau sowie die Flughäfen Sheremetyevo, Domodedovo und Vnukovo mit Kraftstoff.

Es wird berichtet, dass infolge eines erfolgreichen Drohnenangriffs des ukrainischen Sicherheitsdienstes auf das Objekt ein Großbrand mit einer Fläche von 800 Quadratmetern ausgebrochen ist.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine bereitet bereits neue Spezialeinsätze vor. Die Intensität der ukrainischen Angriffe auf russisches Territorium wird nur noch zunehmen“, erklärte der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Jewgeni Chmara.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 24. Mai haben die Verteidigungskräfte eine Reihe von Objekten der russischen Angreifer angegriffen. Insbesondere wurde der Ölverladekai des Ölterminals „Tamanneftegaz“ im russischen Krasnodar-Krai getroffen.

Zuvor, am 18. Mai, hatten ukrainische Streitkräfte auf russischem Territorium die Ölraffinerie Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez getroffen, und am 19. Mai die Ölpumpstation Jaroslawl-3.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 248

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