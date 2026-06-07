Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb der letzten 24 Stunden 1.350 Angreifer und 82 feindliche Artilleriesysteme ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.350 russische Soldaten und 82 feindliche Artilleriesysteme ausgeschaltet. Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte.

Die Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden weitere 1.350 russische Angreifer und 82 feindliche Artilleriesysteme ausgeschaltet.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Details: : Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 07.06.2026 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.373.620 (+1.350) Personen;

Panzer – 11.989 (+6) Stück; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.700 (+4) Stück; Artilleriesysteme – 43.479 (+82) Stück; Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1 844 (+7) Stück; Luftabwehrsysteme – 1 407 (+2) Stück; bodengestützte Robotersysteme – 1 595 (+10) Stück; Unbemannte Luftfahrzeuge auf operativ-taktischer Ebene – 334.063 (+2.245) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 104.051 (+393) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.257 (+4) Einheiten.

Die Daten werden noch präzisiert.