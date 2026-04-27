Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine forderten von einem Geschäftsmann ein Bestechungsgeld

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) haben den Leiter der Ermittlungsabteilung der Verwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Poltawa und einen seiner Untergebenen wegen Bestechung überführt. Dies teilte das Nationale Antikorruptionsbüro auf seinem Telegram-Kanal mit.

Die Beamten handelten über einen Mittelsmann – einen Rechtsanwalt. Sie forderten von einem Unternehmer 110.000 Dollar für den Abschluss einer Vereinbarung über das Schuldeingeständnis und die Einstellung der strafrechtlichen Verfolgung seines Unternehmens.

Die Verdächtigen wurden „auf frischer Tat“ festgenommen, als sie die zweite Tranche der Bestechungssumme in Höhe von 55.000 Dollar entgegennahmen.

Derzeit laufen die ersten Ermittlungsmaßnahmen.