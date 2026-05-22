Parkgebühren haben die Haushalte um 73 Mio. Hrywnja aufgestockt: Wer hat am meisten gezahlt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Einnahmen aus Parkgebühren stiegen im Jahresvergleich um 12,3 % Von Januar bis April 2026 flossen 73,5 Mio. Hrywnja an Parkgebühren in die lokalen Haushalte. Das sind 12,3 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Staatlichen Steuerdienst der Ukraine.