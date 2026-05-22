Sybiha traf sich erstmals mit der neuen ungarischen Außenministerin: Worüber wurde gesprochen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wann findet die nächste Runde der Expertenkonsultationen statt? Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha traf sich zum ersten Mal persönlich mit der neuen ungarischen Außenministerin Anita Orbán. Man vereinbarte eine zweite Runde von Konsultationen auf Expertenebene.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des ukrainischen Außenministeriums.