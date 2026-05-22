Das Ministerium für Entwicklung hat mitgeteilt, wann die neuen Wasserleitungen im Gebiet Dnipropetrowsk in Betrieb genommen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Über 28.000 Einwohner der Region Dnipropetrowsk werden nach Fertigstellung der neuen Wasserleitungen eine stabile Wasserversorgung erhalten; eine davon wird im Juli, die andere im September in Betrieb genommen.

Dies teilt das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung mit.

Für die Region Dnipropetrowsk bleibt die Wasserversorgung nach der Sprengung des Wasserkraftwerks in Kachowka eines der wichtigsten Themen, erklärte der Minister für kommunale und territoriale Entwicklung der Ukraine, Olexij Kuleba.

„Ein Teil der Gemeinden lebte lange Zeit unter Bedingungen von Trinkwassermangel, Wassertransporten und einer veralteten Infrastruktur. Genau aus diesem Grund setzen wir heute ein umfassendes Projekt zum Bau neuer Hauptwasserleitungen, Pump- und Filteranlagen sowie Abwassernetze um“, sagt er.

Das Ministerium für Entwicklung führt gemeinsam mit der Agentur für Wiederaufbau ein umfassendes Projekt zum Bau neuer Wasserleitungen, Pump- und Filteranlagen sowie Abwassernetze durch.

In einer der Gemeinden werden 35 Ortschaften und 18.000 Einwohner Zugang zu einer stabilen Wasserversorgung erhalten. Die Arbeiten dort sind bereits zu 75 % abgeschlossen, und die Inbetriebnahme der Wasserversorgung wird für Juli 2026 erwartet.

In einer anderen Gemeinde wird das neue System 14 Ortschaften mit Wasser versorgen, in denen etwa 11.000 Menschen leben. Die erste Wasserversorgung ist bereits für September geplant.

Insgesamt werden im Rahmen des Projekts mehr als 10 km Wasserleitungen und 7 km Kanalnetze verlegt. Dies wird den Gemeinden helfen, auf Wasserlieferungen zu verzichten und einen stabilen Betrieb der kommunalen Infrastruktur zu gewährleisten.