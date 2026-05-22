Das Ministerium für Entwicklung hat mitgeteilt, wann die neuen Wasserleitungen im Gebiet Dnipropetrowsk in Betrieb genommen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Über 28.000 Einwohner der Region Dnipropetrowsk werden nach Fertigstellung der neuen Wasserleitungen eine stabile Wasserversorgung erhalten; eine davon wird im Juli, die andere im September in Betrieb genommen.
Dies teilt das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung mit.
Für die Region Dnipropetrowsk bleibt die Wasserversorgung nach der Sprengung des Wasserkraftwerks in Kachowka eines der wichtigsten Themen, erklärte der Minister für kommunale und territoriale Entwicklung der Ukraine, Olexij Kuleba.
„Ein Teil der Gemeinden lebte lange Zeit unter Bedingungen von Trinkwassermangel, Wassertransporten und einer veralteten Infrastruktur. Genau aus diesem Grund setzen wir heute ein umfassendes Projekt zum Bau neuer Hauptwasserleitungen, Pump- und Filteranlagen sowie Abwassernetze um“, sagt er.
Das Ministerium für Entwicklung führt gemeinsam mit der Agentur für Wiederaufbau ein umfassendes Projekt zum Bau neuer Wasserleitungen, Pump- und Filteranlagen sowie Abwassernetze durch.
In einer der Gemeinden werden 35 Ortschaften und 18.000 Einwohner Zugang zu einer stabilen Wasserversorgung erhalten. Die Arbeiten dort sind bereits zu 75 % abgeschlossen, und die Inbetriebnahme der Wasserversorgung wird für Juli 2026 erwartet.
In einer anderen Gemeinde wird das neue System 14 Ortschaften mit Wasser versorgen, in denen etwa 11.000 Menschen leben. Die erste Wasserversorgung ist bereits für September geplant.
Insgesamt werden im Rahmen des Projekts mehr als 10 km Wasserleitungen und 7 km Kanalnetze verlegt. Dies wird den Gemeinden helfen, auf Wasserlieferungen zu verzichten und einen stabilen Betrieb der kommunalen Infrastruktur zu gewährleisten.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“