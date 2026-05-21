Das Kabinett hat versprochen, das Problem der niedrigen Löhne im Tschernobyl-Kernkraftwerk zu lösen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Schmyhal wies darauf hin, dass die erforderlichen Berechnungen bereits vorliegen. Der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal und Finanzminister Serhij Martschenko erklärten, dass die Regierung daran arbeite, das Problem der niedrigen Löhne der Beschäftigten des Kernkraftwerks Tschernobyl zu lösen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.