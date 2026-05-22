Russische Truppen haben Cherson und die Region angegriffen: vier Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am Morgen beschossen russische Truppen den Bezirk Korabelny in Cherson, am Mittag führten sie einen Drohnenangriff auf das Dorf Ukrainka durch.

Das russische Militär hat mit einer Drohne einen Angriff auf das Dorf Ukrainka in der Region Cherson geflogen, wobei drei Zivilisten verletzt wurden. Dies teilte die Pressestelle der regionalen Militärverwaltung am Freitag, dem 22. Mai, mit.

„Am Mittag griffen die Russen mit einer Drohne das Dorf Ukrainka in der Gemeinde Novoaleksandrowka an. Infolge des Angriffs erlitten eine 53-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 63 und 83 Jahren Gehirnerschütterungen, Explosionsverletzungen und geschlossene Schädel-Hirn-Traumata; zwei der Verletzten wiesen zudem Splitterverletzungen auf“, heißt es in der Mitteilung.

Ein Rettungswagen brachte sie in mittelschwerem Zustand ins Krankenhaus. Zudem wurde am Morgen eine Frau durch russischen Beschuss im Bezirk Korabelny in Cherson verletzt. Bei der 34-jährigen Frau aus Cherson wurden eine Explosionsverletzung und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Nach der Versorgung wurde sie zur ambulanten Behandlung entlassen.