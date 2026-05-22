Der Generalstab über die Verluste des Feindes in den letzten 24 Stunden: weitere 880 russische Invasoren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte weitere 880 russische Invasoren, 135 Fahrzeuge und Tankwagen sowie 57 Artilleriesysteme ausgeschaltet.

Quelle: : Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine

Details: : Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 22.05.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.353.860 (+880) Personen

UAV

Panzer – 11.944 (+1) Stück gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.594 (+3) Stück Artilleriesysteme – 42.511 (+57) Stück Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.798 (+1) Stück Luftabwehrsysteme – 1.390 (+1) Stück bodengebundene Robotersysteme – 1.440 (+4) Stücks auf operativ-taktischer Ebene – 304.659 (+1.872) Stück Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 98.205 (+135) Stück