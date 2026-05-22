Der Generalstab über die Verluste des Feindes in den letzten 24 Stunden: weitere 880 russische Invasoren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In den letzten 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte weitere 880 russische Invasoren, 135 Fahrzeuge und Tankwagen sowie 57 Artilleriesysteme ausgeschaltet.
Quelle: : Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine
Details: : Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 22.05.26 beliefen sich schätzungsweise auf:
Personal – etwa 1.353.860 (+880) PersonenPanzer – 11.944 (+1) Stück gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.594 (+3) Stück Artilleriesysteme – 42.511 (+57) Stück Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.798 (+1) Stück Luftabwehrsysteme – 1.390 (+1) Stück bodengebundene Robotersysteme – 1.440 (+4) Stück UAVs auf operativ-taktischer Ebene – 304.659 (+1.872) Stück Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 98.205 (+135) Stück
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