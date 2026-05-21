Minditschs Geschäftspartner Khmelov kaufte Grundstücke und Hotels auf – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Igor Khmelov, Geschäftspartner von Timur Minditsch und ehemaliger Top-Manager des Rüstungsunternehmens „Fire Point“, kaufte seit 2022 Grundstücke und Ferienanlagen in der Nähe von Bukowel auf.

Darüber berichtet Bigus.Inform.

„Allein die Grundstücke könnten rund 4,5 Millionen Dollar gekostet haben“, heißt es in der Veröffentlichung.

Bigus.Inform merkt an, dass Khmelov lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat, obwohl sein Name in den Unternehmensregistern bei fast vierzig Firmen auftauchte.

Die meisten davon führten zur sogenannten „Privat“-Gruppe, in der Khmelov als Manager in den Strukturen der Familie von Ihor Palytsia sowie in einer ganzen Reihe von Firmen tätig war, die mit Timur Minditsch in Verbindung stehen.

Der Name Khmelov taucht auch in Aufzeichnungen auf, die von Ermittlern des Nationalen Antikorruptionsbüros im Rahmen der Operation „Midas“ angefertigt wurden.

„So diskutierten insbesondere die Teilnehmer eines groß angelegten Korruptionskomplexes im Energiesektor über Khmelov im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für das Unternehmen „Fire Point“, wobei Minditschs mögliche Verwicklung in diese Angelegenheit ebenfalls in den Aufzeichnungen festgehalten wurde“, schreibt Bigus.Inform.

Später bestätigte auch der offizielle Eigentümer von „Fire Point“, Denis Shtilerman, öffentlich Khmelovs Tätigkeit bei dem Unternehmen und erwähnte zudem, dass er es war, der ihn mit Minditsch bekannt gemacht habe.