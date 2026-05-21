Minditschs Geschäftspartner Khmelov kaufte Grundstücke und Hotels auf – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Igor Khmelov, Geschäftspartner von Timur Minditsch und ehemaliger Top-Manager des Rüstungsunternehmens „Fire Point“, kaufte seit 2022 Grundstücke und Ferienanlagen in der Nähe von Bukowel auf.
Darüber berichtet Bigus.Inform.
„Allein die Grundstücke könnten rund 4,5 Millionen Dollar gekostet haben“, heißt es in der Veröffentlichung.
Bigus.Inform merkt an, dass Khmelov lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat, obwohl sein Name in den Unternehmensregistern bei fast vierzig Firmen auftauchte.
Die meisten davon führten zur sogenannten „Privat“-Gruppe, in der Khmelov als Manager in den Strukturen der Familie von Ihor Palytsia sowie in einer ganzen Reihe von Firmen tätig war, die mit Timur Minditsch in Verbindung stehen.
Der Name Khmelov taucht auch in Aufzeichnungen auf, die von Ermittlern des Nationalen Antikorruptionsbüros im Rahmen der Operation „Midas“ angefertigt wurden.
„So diskutierten insbesondere die Teilnehmer eines groß angelegten Korruptionskomplexes im Energiesektor über Khmelov im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für das Unternehmen „Fire Point“, wobei Minditschs mögliche Verwicklung in diese Angelegenheit ebenfalls in den Aufzeichnungen festgehalten wurde“, schreibt Bigus.Inform.
Später bestätigte auch der offizielle Eigentümer von „Fire Point“, Denis Shtilerman, öffentlich Khmelovs Tätigkeit bei dem Unternehmen und erwähnte zudem, dass er es war, der ihn mit Minditsch bekannt gemacht habe.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“