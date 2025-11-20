Umjerow ist von einer Geschäftsreise in die Ukraine zurückgekehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den Medien kursierten Informationen, dass der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates angeblich nicht in die Ukraine zurückkehren würde.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Rustem Umjerow, ist von einer Geschäftsreise ins Ausland ins Land zurückgekehrt. Dies teilte seine Pressesprecherin Diana Davityan am Donnerstag, den 20. November, in einem Kommentar gegenüber Ukrajinska Prawda mit.

„Wenn man die Logistik berücksichtigt, war er am Morgen des 20. November in Kiew. Ich möchte auch anmerken, dass dies bereits seine 12. Geschäftsreise seit seiner Ernennung zum Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ist. Und die Geschäftsreise ist ein ganz normaler Teil unseres Lebens, von dem wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte sie. Wir erinnern daran, dass der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates vor einigen Tagen sagte, er sei nach Istanbul gereist, um die Wiederaufnahme des Austauschprozesses zu besprechen. Danach begannen sich Informationen im Netz zu verbreiten, dass Umjerow angeblich das Land verlassen hat und sich weigert, zurückzukehren. Das Zentrum für Desinformationsbekämpfung erklärte, solche Aussagen seien gefälscht. Nach Angaben der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft hatte der Geschäftsmann Timur Minditsch, der die Hauptfigur in den Ermittlungen über ein groß angelegtes Korruptionssystem im Energiesektor ist, wahrscheinlich Einfluss auf Umjerow, der früher Leiter des Verteidigungsministeriums war.

Umjerow bezeichnete seinerseits alle Versuche, seine Arbeit im Verteidigungsministerium mit dem „Einfluss“ von Einzelpersonen in Verbindung zu bringen, als „unbegründet“.