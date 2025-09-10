Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Quellen der Ukrajinska Prawda zufolge ist Rostyslav Shurma nach Durchsuchungen auf Ersuchen des Nationalen Antikorruptionsbüros in der Wohnung des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes von Deutschland nach Österreich umgezogen.

Quelle: Ukrajinska Prawda articlenbsp; „Wir haben die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Was um das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft nach der versuchten Zerstörung passiert“

Einzelheiten: Wie die Ukrajinska Prawda berichtet, ist Rostyslav Shurma inzwischen von Deutschland nach Österreich umgezogen. So hat Deutschland bereits Präzedenzfälle für Auslieferungen auf Ersuchen der Ukraine, während Österreich „etwa zwei Dutzend ukrainische Angeklagte in verschiedenen Strafsachen innerhalb seiner Grenzen festhält“.

Geschäftsmann und Miteigentümer des Studios Kvartal-95 Timur Mindich hofft nach Angaben von Gesprächspartnern in Geschäftskreisen, in Zukunft in Israel Asyl beantragen zu können.

Und der von der ausländischen Gerichtsbarkeit am meisten „ungeschützte“ ist der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident und Minister für nationale Einheit Olexij Tschernyschow, der vom Hauptnachrichtendienst aus Warschau nach Kiew zurückgebracht wurde und immer noch „vergeblich versucht, das Ausmaß seiner Probleme mit dem Gesetz zu verstehen“.