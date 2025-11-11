Während der Untersuchung der Veruntreuungen bei Energoatom haben wir 4 Minister erfasst - ein Vertreter des Nationalen Antikorruptionsbüros

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Olexander Abakumov, Leiter der Ermittlungseinheit des Nationalen Antikorruptionsbüros, das die Veruntreuung bei Energoatom aufgedeckt hat, sagte, dass die Ermittler während der Untersuchung des Falles 4 Minister des Kabinetts in verschiedenen Situationen aufgenommen haben.

Quelle: Leiter der Ermittlungseinheit des Amtes im ukrainischen Programm PravdaChat

Die direkte Rede von Abakumov: „Ich werde nicht viel sagen, aber ich werde Folgendes sagen: Während der Ermittlungen in diesem Strafverfahren haben wir vier Minister des Ministerkabinetts in verschiedenen Situationen aufgenommen.“

Einzelheiten: Er fügte hinzu, dass es sich um Personen aus verschiedenen Epochen handelt.

„Jemand war früher Minister, jemand später, es sind also nicht alle vier aktuellen Minister“, sagte Abakumov.

Er gab nicht an, um welche ehemaligen oder aktuellen Leiter der Ministerien es sich handelt, da dies „die Ermittlungen weiter behindern könnte“.

Die Chefredakteurin der Ukrajinska Prawda, Sevgil Musayeva, erinnerte daran, dass zwei Minister derzeit in den Fall verwickelt sind, woraufhin Abakumov klarstellte, dass „ihre Handlungen daraufhin geprüft werden, ob die Beweise ausreichen oder ob sie Verbrechen begangen haben“.

Er fügte hinzu, dass das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung davon ausgeht, dass es zwei Anführer dieser kriminellen Organisation gibt. Gleichzeitig weigerte sich der Vertreter des Büros, sich dazu zu äußern, ob es sich bei einem von ihnen um Timur Mindich handelt, einen Geschäftsmann, Miteigentümer des Studios Kvartal-95 und Verbündeten des Präsidenten.

„Derzeit gibt es zwei Anführer der kriminellen Organisation. Wir haben sie aufgrund der gesammelten Beweise als Anführer eingestuft“, sagte Abakumov.