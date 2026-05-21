Im Fall der „Pornobüros“ wurden fünf Verdächtige festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Polizeibeamte sollen Bestechungsgelder dafür erhalten haben, dass sie den ungehinderten Betrieb von Räumlichkeiten, in denen pornografische Inhalte produziert wurden, geduldet haben.

Das Gericht hat gegen fünf Verdächtige im Fall der korrupten Deckung eines Netzwerks sogenannter „Pornobüros“ Sicherungsmaßnahmen verhängt. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag, dem 21. Mai, mit.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden sollen Polizeibeamte und mit ihnen verbundene Personen Bestechungsgelder dafür erhalten haben, dass sie den ungehinderten Betrieb von Räumlichkeiten ermöglichten, in denen illegal pornografische Inhalte produziert und verbreitet wurden.

Das Gericht hat alle fünf Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen, mit der Möglichkeit einer Kaution. Insbesondere:

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Luxusfahrzeuge, Bargeld und weiteres Vermögen.

Der Gesamtwert der beschlagnahmten Vermögenswerte beläuft sich auf 22,6 Millionen Hrywnja.

Derzeit ermitteln die Strafverfolgungsbehörden den gesamten Personenkreis, der an der korruptiven Deckung der illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen sein könnte.

Zur Erinnerung: Am Morgen des 20. Mai wurde bekannt, dass Durchsuchungen in drei Dienststellen der Nationalpolizei stattfanden. Die Verdächtigen waren damit beschäftigt, die Aktivitäten von Models auf Internetplattformen mit expliziten Inhalten zu „schützen“.

Daraufhin dementierte die Behörde die Information, wonach der Leiter der Nationalpolizei, Iwan Wygowski, angeblich seinen Rücktritt eingereicht habe.

Am Abend desselben Tages wurde bekannt, dass die beteiligten Polizeibeamten vom Dienst suspendiert wurden.

Skandal bei der Nationalpolizei: Ermittlungen in drei Regionen