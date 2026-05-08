Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zu welcher Haftstrafe wurde Putins Berater verurteilt? Der Leiter der russischen Delegation bei den Friedensverhandlungen, Wladimir Medinsky, wurde in der Ukraine wegen eines antiukrainischen Lehrbuchs zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren mit Einziehung des Vermögens verurteilt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine.