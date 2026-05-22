In Mali haben Rebellen erstmals eine russische „Schahed“-Drohne abgeschossen – Vlasyuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Mali wurde erstmals eine Schahed-136-Drohne der Russischen Föderation mit europäischen Mikrochips abgeschossen, die Söldner in der Sahelzone unterstützte.

Der Beauftragte des ukrainischen Präsidenten für Sanktionspolitik, Wladyslaw Wlasjuk, teilte mit, dass Rebellen im Norden Malis eine russische Schahed-136-Kampfdrohne abgeschossen haben, die zur Unterstützung von mit Russland verbundenen Söldnern in der Region eingesetzt wurde.

Quelle: Vlasyuk in einem Kommentar gegenüber „Suspilne“

Details: : Laut Vlasyuk handelt es sich um den ersten bestätigten Fall des Einsatzes eines solchen Drohnentyps in der Sahelzone.

Der Beauftragte wies darauf hin, dass Russland zunehmend militärische Technologien und Kriegsführungsinstrumente über die Grenzen der Ukraine hinaus, insbesondere auf den afrikanischen Kontinent, verlagert. Dabei werden für die Herstellung und Modernisierung solcher Drohnen Dual-Use-Komponenten verwendet, die weiterhin über internationale Märkte geliefert werden.

In der abgeschossenen Drohne wurden laut Vlavsjuk nach vorläufigen Angaben Mikrochips, Transistoren, Dioden und Relais chinesischer und europäischer Hersteller gefunden: Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic und STMicroelectronics.

„Suspilne“ verweist unter Berufung auf Experten darauf, dass eine solche elektronische Basis typisch für Drohnen ist, die Russland auch gegen die Ukraine einsetzt.