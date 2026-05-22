Die PrivatBank hat Kolomojskyj und Boholjubow vor einem Londoner Gericht „vernichtend geschlagen“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Gerichtsverfahren war der letzte Schritt in einem langjährigen Rechtsstreit. Das Berufungsgericht von London und Wales hat das Urteil im Fall PrivatBank gegen deren ehemalige Eigentümer bestätigt und die Verpflichtung zur Zahlung von über 3 Milliarden US-Dollar bestätigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sowie auf einen Beitrag der PrivatBank selbst auf Facebook.