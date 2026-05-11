Die Brandfläche in der Region Tschernihiw hat 5.800 Hektar erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Feuer hat das Gebiet von drei Forstbezirken erfasst und Waldgebiete eines weiteren Forstbezirks in Mitleidenschaft gezogen. Die meisten Brandherde befinden sich in Gebieten, die für eine umfassende Löscharbeit nicht zugänglich sind.

Im Gebiet des Oberforstamtes Koryukivka in der Region Tschernihiw hat die Fläche des am 5. Mai ausgebrochenen Waldbrandes 5.800 Hektar erreicht. Dies teilte das Nordforstamt am Montag, dem 11. Mai, auf Facebook mit.

Es wird angegeben, dass das Feuer Gebiete von drei Forstämtern erfasst und die Waldabschnitte eines weiteren betroffen hat. Die meisten Brandherde befinden sich in einem Gebiet, das derzeit für eine umfassende Löscharbeit unzugänglich ist.

Derzeit wurden in den zugänglichen Gebieten 129 km mineralisierte Streifen angelegt, die Ausbreitung des Feuers wird mit Rückenspritzen eingedämmt, und es wird schweres Gerät eingesetzt.

„Das Schwierigste ist, unter ständiger Beschussgefahr zu arbeiten. Während die Förster die Feuerfront eindämmen, greifen russische Truppen das Gebiet weiterhin an. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens tun die Waldschutzkräfte alles in ihrer Macht Stehende, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird angemerkt, dass das regnerische Wetter derzeit teilweise Abhilfe schafft – die Niederschläge tragen zur Löschung einzelner Brandherde bei. In Teilen des Gebiets erlischt das Feuer allmählich auf natürliche Weise.

Am Vortag teilte der Staatliche Dienst für Katastrophenschutz mit, dass in der Ukraine infolge von Bränden in Ökosystemen fast 2250 Hektar Land verbrannt seien. Die größten Brandflächen wurden in den nördlichen und zentralen Regionen des Landes verzeichnet.

In einem wichtigen Metallkombinat Russlands ist ein Brand ausgebrochen