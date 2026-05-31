Die ukrainischen Streitkräfte gaben bekannt, dass sie die Logistik der Russen in der Region Luhansk unter Kontrolle haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Militär kündigte eine Operation zur Kontrolle der Logistikrouten in der Region Luhansk und in Ost-Slobodschanischchi an.

Ukrainische Drohnen haben russische Ziele am Kontrollpunkt Isvarino, 205 km von der Frontlinie entfernt, getroffen. Die gesamte wichtige Logistik des Feindes in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Luhansk steht unter Feuerkontrolle. Dies teilte das Dritte Armeekorps der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag, dem 31. Mai, mit.

„Als Reaktion auf die Erklärungen des Feindes über die vollständige Eroberung der Region Luhansk geben wir eine Operation zur Kontrolle der Logistikwege in der Region Luhansk und in Ost-Slobodschanschi bekannt. Luhansk, Starobilsk, Altschewsk, Brjanka, Kadiwka – all dies steht nun unter der genauen Beobachtung und Kontrolle der Drohnen des Dritten Armeekorps“, erklärte der Kommandeur des Korps, Brigadegeneral Andrij Bilezkyj.

Im Rahmen der Operation haben unsere Streitkräfte gepanzerte Fahrzeuge und Munitionsdepots der Angreifer zerstört. Die Operation wurde vom Zugführer der Kampfdrohnen mit dem Rufzeichen „Wostok“ – einem gebürtigen Luhanscher und Helden der Ukraine – geplant und geleitet.

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