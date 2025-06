Ein Kauf im Wert von einer Milliarde Dollar: "Ukrnafta hat den Preis für Dieselkraftstoff für das Militär deutlich gesenkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der staatliche Logistikbetreiber des Verteidigungsministeriums hat nach einer Ausschreibung am 5. Juni Verträge mit PJSC Ukrnafta über die Lieferung von Dieselkraftstoff im Wert von 1,08 Milliarden Hrywnja unterzeichnet, berichtet Nashi Hroshi unter Berufung auf Prozorro.

Insgesamt wurden 35,5 Tausend Tonnen Kraftstoff gekauft. Die Lieferfrist läuft bis Ende Juli.

Die Einsparungen gegenüber den erwarteten Kosten betragen 13%. Der niedrigste Preis in den Verträgen liegt bei 28.950 Hrywnja/t, was dem Mindestpreis in den Verträgen des Heckbetreibers für 2024-2025 entspricht. Der höchste Preis liegt bei 31.110 Hrywnja/t, was innerhalb der Mai-Verträge liegt. Dabei handelt es sich jedoch um Großhandelspreise ohne Mehrwertsteuer, die für Teilnehmer an militärischen Beschaffungen befreit ist.

„Nashi Hroshi hat mehr als 50 Treibstoffverträge des staatlichen Logistikbetreibers im Wert von 11,27 Milliarden Hrywnja in den zwei Jahren seiner Tätigkeit analysiert. Wenn wir die Preise in den Verträgen mit den Preisen an den Tankstellen vergleichen, beträgt der Unterschied durchweg 35-50%.

„Nashi Hroshi erklärte, dass der Hauptgrund für die niedrigen Kosten der Verträge des hinteren Betreibers das Fehlen von Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer im Kraftstoffpreis ist. Aber selbst mit dieser Steuer wären die Preise für Benzin und Diesel 15 bzw. 30% niedriger als an Tankstellen. Das liegt daran, dass es sich um Großeinkäufe von großen Mengen handelt.

Im Jahr 2022 hat der Staat der Gruppe von Ihor Kolomojskyj etwa 40% der Anteile von Ukrnafta abgenommen und sie an das Verteidigungsministerium übertragen.