Statistiken zur Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in der Ukraine - Stand 12. Juli 2020

In der Ukraine scheint sich die Ausbreitungsdynamik beim Coronavirus Sars-CoV-2 wieder abzuschwächen. In den vergangenen zwei Wochen wurden zwar keine Rekordwerte mehr verzeichnet, dennoch liegen die Neuinfektion über den Werten von Anfang Juni und weit über denen vom Mai. Zum Stand 12. Juli 2020 sind im Land 53.521 Infektionen per Labortest nachgewiesen worden. 1.383 Menschen starben bisher in der Ukraine an der Lungenkrankheit Covid-19. 26.118 sind der offiziellen Statistik nach wieder genesen.

Am Sonntag gab es einen Anstieg der Neuinfektionen um 678 Fälle. Der Rekordwert wurde weiter am 26. Juni mit 1.109 verzeichnet. Im Schnitt waren vergangene Woche täglich 717 neue Infektionen verzeichnet worden. Die Woche zuvor waren es 788. Durchschnittlich starben seit dem 1. Juli täglich etwa 19 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Im Schnitt täglich drei Tote mehr als im Juni und fünf mehr als im Mai. Der bisherige Höchstwert bei Verstorbenen wurde am 17. Juni mit 31 festgestellt.

Nach den vorliegenden Statistiken ist medizinisches Personal in der Ukraine aufgrund mangelhafter oder fehlender Schutzkleidung besonders betroffen. Zum Stand 12. Juli gab es unter Ärzten und Pflegekräften 7.357 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. Das entsprach einem Anteil von weniger als 14 Prozent mit sinkender Tendenz. 4.967 sind bereits genesen.

Die ukrainische Statistik unterliegt wie alle anderen Statistiken im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 einer großen Unsicherheit. Zum einen aufgrund der geringen Zahl der Tests in der Ukraine. Täglich werden nur zwischen fünf- und fünfzehntausend Verdachtsfälle getestet. Vergangene Woche waren es im Schnitt 11.558 Tests, etwa 1.000 tägliche Tests mehr als in der Vorwoche. Im Juni waren es nur rund 10.000 und im Mai etwa 7.900 Tests täglich. Vergangene Woche waren dabei etwas mehr als sechs Prozent der Tests positiv. Das entspricht etwa den Werten über den gesamten Juni und den gesamten Mai. Insgesamt wurden zum Stand 12. Juli 796.680 Labortests gemacht. Aktuell sind es etwa 1.900 Tests auf 100.000 Einwohner seit Anfang März. Daher und aufgrund der Unsicherheiten bei den Tests ist von einer großen Dunkelziffer bei der Verbreitung von Sars-CoV-2 auszugehen.

Wie hoch die Sterberate im Land liegt, ist aus diesem Grunde noch schwerer zu sagen. Der vorliegenden Statistik nach sterben rund 2,6 Prozent der Infizierten. Ende Mai und Anfang Juni lag dieser Wert noch bei 3,0 Prozent. Da mutmaßlich wesentlich mehr Menschen in der Ukraine sich bereits angesteckt haben, ist ebenso zu vermuten, dass die Sterberate um einiges niedriger als diese 2,6 Prozent liegt. Das auch trotz des Umstands, dass sicherlich nicht alle an Covid-19 Verstorbenen erfasst werden. Früheren Angaben des Gesundheitsministeriums nach sind 44,8 Prozent der Toten Frauen und 55,2 Prozent Männer. 85 Prozent der Verstorbenen sind über 50 Jahre alt gewesen und 71 Prozent hatten Vorerkrankungen.

Ausgehend von den veröffentlichten Sterbestatistiken für Januar bis einschließlich April dieses Jahres sind bisher keine Anomalien festzustellen. 2020 starben in den ersten vier Monaten im Regierungsgebiet 195.287 Ukrainer. Das sind, wenn man der offiziellen Statistik vertraut, 11.856 weniger als im Vorjahr, als 207.143 Ukrainer starben. Im Januar und Februar fielen 2.404 Ukrainer Erkrankungen der Atemorgane zum Opfer. Zum Vergleich starben 2018 im gesamten Jahr in den Regierungsgebieten etwa 13.000 Ukrainer an Atemwegserkrankungen.

Zur gleichen Zeit wurden im Donezker Separatistengebiet nach den Angaben der örtlichen Machthaber bei 1.362 Menschen Infektionen nachgewiesen. 618 sollen bereits genesen sein und 80 Menschen starben an der Krankheit. Im Luhansker Separatistengebiet gibt es nach örtlichen Angaben 576 bestätigte Infektionen. Mindestens 14 Kranke starben. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in Sewastopol gibt es russischen Angaben nach insgesamt 1.126 Infizierte, 853 Genesene und 17 Tote.

Die zum 12. März verhängten Quarantäne-Maßnahmen sind zum großen Teil gelockert worden. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurde die allgemeine Quarantäne jedoch vorerst bis zum 31. Juli verlängert. Aufgrund der unterschiedlichen epidemiologischen Situation in den einzelnen Regionen gibt es starke Unterschiede beispielsweise bei der Öffnung von Restaurants und Schwimmbädern. In einzelnen westukrainischen Regionen wurden Lockerungen teils wieder zurückgenommen. Anfang Juni wurden die inländischen Eisenbahnverbindungen wieder aufgenommen. Menschen über 60 dürfen ihre Wohnungen inzwischen wieder auch ohne triftigen Grund wieder verlassen. Der Besuch von Parks ist seit geraumer Zeit wieder erlaubt. Kindergärten, Bibliotheken, Museen, Friseure, Schönheitssalons, Geschäfte und Einkaufszentren wurden wieder geöffnet. In Kiew dürfen Restaurants und Cafés ihre Innenräume für Besucher öffnen. Überall gilt weiter ein Mindestabstand zwischen den Tischen von 1,5 Metern und nicht mehr als vier Personen an einem Tisch. Die Metros der drei Großstädte Kiew, Charkiw und Dnipro wurden genauso wie der übrige städtische Nahverkehr wieder in Betrieb genommen.

Nachdem die in Kiew verhängte Sperrstunde für Clubs, Bars und Restaurants nach 22 Uhr missachtet wurde, hat die Regierung nun für das ganze Land eine derartige Sperrstunde zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens verhängt, die voraussichtlich genauso grandios scheitern wird.

Nach den Inlandsflügen wurden auch die internationalen Flugverbindungen wieder aufgenommen. Zugleich wurde die Grenze für Ausländer geöffnet. Einreisende müssen in Abhängigkeit vom Herkunftsland eine 14-tägige Observation absolvieren. Kriterium ist eine schlechtere Epidemiesituation in dem Abreiseland als in der Ukraine, die durch mehr als 40 aktive Krankheitsfälle auf 100.000 Einwohner definiert wird. In der Ukraine liegt der Wert allerdings aktuell bei etwa 62. Das Gesundheitsministerium stellt alle drei Tage eine Länderliste zusammen und teilt diese in rote – verpflichtende Observation – und grüne – ohne Observation – ein. Aufgrund der besseren Epidemiesituation in Deutschland, Österreich und der Schweiz brauchen Einreisende aus diesen Staaten jedoch nicht in eine Selbstisolation und können sich frei im Land bewegen. Des Weiteren gilt an „öffentlichen Orten“, im Nahverkehr und in Geschäften eine Maskenpflicht. Auf der Straße sind Dokumente immer bei sich zu führen. Schulen und Universitäten sind weiter zu.

Verteilung der Infizierten und Toten nach Regionen

Gebiet Infektionen Tote Winnyzja 2.097 37 Wolhynien 3.042 72 Dnipropetrowsk 1.144 23 Donezk¹ 759 10 Schytomyr 1.532 34 Transkarpatien 3.909 139 Saporischschja 621 20 Iwano-Frankiwsk 3.029 109 Kirowohrad 673 33 Stadt Kiew 6.182 124 Gebiet Kiew 3.026 57 Lwiw 7.003 183 Luhansk¹ 93 0 Mykolajiw 481 11 Odessa 2.174 27 Poltawa 331 13 Riwne 4.598 80 Sumy 340 5 Ternopil 2.231 34 Charkiw 2.649 105 Cherson 204 3 Chmelnyzkyj 908 20 Tscherniwzi 5.140 200 Tscherkassy 748 30 Tschernihiw 607 14 Insgesamt 53.521 1.383

¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete

