Statistiken zur Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in der Ukraine

Auch die Ukraine ist von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Zum Stand 29. April 2020 sind im Land 9.866 Infektionen mit dem hoch ansteckenden Coronavirus Sars-CoV-2 per Labortest nachgewiesen. 250 Menschen starben bisher in der Ukraine an der Lungenkrankheit Covid-19. 1.103 sind der offiziellen Statistik nach wieder genesen.

Am Mittwoch gab es einen Anstieg der Neuinfektionen um 456. Der bisherige Höhepunkt bei registrierten Neuinfektionen lag am 23. April bei 578 Fällen. Allerdings wurde am 28. April der höchste Zuwachs bei den an Covid-19 Verstorbenen registriert. Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften erwarten den Höhepunkt bei der Zahl der Neuansteckungen für die erste Maiwoche.

Nach den vorliegenden Statistiken ist medizinisches Personal in der Ukraine aufgrund fehlender Schutzkleidung besonders betroffen. Am 29. April waren 1.976 Ärzte und Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Das entsprach einem Anteil von 20 Prozent. Insgesamt wurden zu dem Zeitpunkt 3.093 Menschen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon waren wiederum 333 medizinisches Personal.

Die ukrainische Statistik unterliegt wie alle anderen Statistiken im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 einer großen Unsicherheit. Zum einen aufgrund der geringen Zahl der Tests in der Ukraine. Beispielsweise wurden am am 28. April 5.825 Menschen, am 27. April 5.200, am 26. 4.251 und am 25. 5.825 Menschen getestet. Insgesamt wurden zum Stand 29. April erst 104.544 Tests gemacht. Daher und aufgrund der Ungenauigkeit der Tests ist von einer großen Dunkelziffer bei der Verbreitung von Sars-Cov-2 auszugehen.

Wie hoch die Sterberate im Land liegt ist aus diesem Grunde noch schwerer zu sagen. Der vorliegenden Statistik nach sterben rund 2,5 Prozent der Infizierten. Da mutmaßlich wesentlich mehr Menschen in der Ukraine sich bereits angesteckt haben, ist ebenso zu vermuten, dass die Sterberate um einiges niedriger als diese 2,5 Prozent liegt. Dies auch trotz des Umstands, dass sicherlich nicht alle an Covid-19 Verstorbenen erfasst werden. Den vorhandenen Zahlen des Gesundheitsministeriums nach sind 44,8 Prozent der Toten Frauen und 55,2 Prozent Männer. 85 Prozent der Verstorbenen sind über 50 Jahre alt gewesen und 71 Prozent hatten Vorerkrankungen.

Ausgehend von den veröffentlichten Sterbestatistiken für Januar und Februar dieses Jahres sind keine Anomalien bei Toten durch Pneumonie, Grippe oder andere Erkrankungen der Atemorgane festzustellen. 2020 starben in den beiden ersten Monaten im Regierungsgebiet 100.738 Ukrainer. Etwas mehr als 9.000 weniger als im Vorjahr, als 110.087 Ukrainer starben. Im Januar und Februar fielen 2.404 Ukrainer Erkrankungen der Atemorgane zum Opfer. Zum Vergleich starben 2018 im gesamten Jahr in der Regierungsgebieten etwa 13.000 Ukrainer an Atemwegserkrankungen.

Zur gleichen Zeit wurden im Donezker Separatistengebiet nach den Angaben der örtlichen Machthaber 96 Menschen Infektionen nachgewiesen. Zehn gesundeten bereits und zwei Menschen starben an der Krankheit. Im Luhansker Separatistengebiet gibt es nach örtlichen Angaben 119 bestätigte Infektionen. Ein Kranker starb. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in Sewastopol gibt es russischen Angaben nach derzeit 156 Infizierte, 43 Genesene und null Tote.

Seit dem 12. März gelten in der Ukraine Quarantäne-Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie, die schrittweise verschärft wurden. Zu den Maßnahmen gehören die Einstellung des internationalen, des überregionalen und regionalen Passagiertransports. Der städtische Nahverkehr wurde auf bestimmte Personengruppen beschränkt. Die Grenzen wurden für Ausländer ohne Aufenthaltstitel in der Ukraine komplett geschlossen. An „öffentlichen Orten“ gilt eine Maskenpflicht. Der Besuch von Parks, Spiel- und Sportplätzen ist untersagt. Menschen ab 60 unterliegen mit wenigen Ausnahmen einer Ausgangssperre. Auf der Straße sind Dokumente immer bei sich zu führen. Bis auf Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Pfandleiher sind alle anderen Geschäfte geschlossen worden. Restaurants, Bars dürfen allenfalls noch per Kurier oder zum Mitnehmen verkaufen. Schulen, Kindergärten und Universitäten sind ebenso zu. Eine Lockerung der Maßnahmen ist eigentlich erst ab dem 11. Mai zu erwarten. Inzwischen häufen sich allerdings Protestaktionen gegen die harten Quarantänemaßnahmen und führen wohl bereits in dieser Woche zu einer Öffnung von über 870 Lebensmittelmärkten. Aussagen des Transportministers Wladyslaw Kryklij nach zu urteilen ist mit einer Öffnung der Grenzen und einer Wiederaufnahme des internationalen Passagierverkehrs wohl nicht vor September zu rechnen.

Verteilung der Infizierten nach Regionen

Gebiet Zahl der offiziell Infizierten Winnyzja 412 Wolhynien 271 Dnipropetrowsk 323 Donezk¹ 52 Schytomyr 357 Transkarpatien 403 Saporischschja 228 Iwano-Frankiwsk 821 Kirowohrad 377 Stadt Kiew 1.341 Gebiet Kiew 643 Lwiw 405 Luhansk¹ 33 Mykolajiw 116 Odessa 261 Poltawa 188 Riwne 588 Sumy 98 Ternopil 708 Charkiw 237 Cherson 111 Chmelnyzkyj 81 Tscherniwzi 1.489 Tscherkassy 282 Tschernihiw 41

¹ nur die von der Region kontrollierten Gebiete

