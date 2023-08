Dieses Wochenende wird es in der Ukraine fast 40 Grad heiß

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Wetter am Wochenende wird in fast allen Regionen der Ukraine sehr heiß sein, mancherorts rekordverdächtig. Regen wird nur in den westlichen Regionen erwartet. Darüber berichtet Sinoptik.ua.

Am Samstag, 5. August, in der zentralen, nördlichen, östlichen Regionen der Ukraine und in Transkarpatien, die Temperatur im Laufe des Tages wird +33 erreichen … +35 °, und die Bewohner der südlichen Regionen sind extreme +35 erwartet … +37 °. Im Westen, wird die Temperatur etwas niedriger sein – bis zu +31 °.

Regen mit Gewitter wird in Transkarpatien, Lemberg, Ternopil, Iwano-Frankiwsk, Chmelnyzkyj, Wolhynien und Riwne Regionen auftreten. Im Rest des Gebiets – ohne Niederschlag.

Am Sonntag, den 6. August, werden starke Regenfälle die Temperatur in den westlichen Regionen der Ukraine „senken“ – dort wird eine angenehme Temperatur von +23…+26° erwartet. In den Regionen Wolhynien, Odessa und Chmelnyzkyj – +31…+33°. In anderen Regionen der Ukraine wird es heiß sein, in einigen Orten bis zu +35…+37°.

Niederschlag in Form von kurzen Regenfällen wird nur im Westen des Landes, einschließlich Riwne, Khmelnytsky und Winnyzja Regionen auftreten, der Rest des Territoriums wird klar sein.