Abschaltung bei kaltem Wetter: Das Energieministerium hat reagiert

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende Energieminister hat versichert, dass das Energiesystem jetzt stabil funktioniert und die vorhergesagten Fröste nicht lange anhalten werden.

Die ersten Fröste dürften in der Ukraine in den kommenden Tagen erwartet werden. Die Regierung versichert jedoch, dass niedrigere Temperaturen zu Stromausfällen führen werden. Das sagte der stellvertretende Energieminister Mykola Kolesnik in einer Sendung der Einheitsnachrichten.

„Nein (es wird keine Stromausfälle geben, d. Red.), das Energiesystem funktioniert heute stabil. Die vorhergesagten Fröste werden nicht lange dauern“, versicherte der Beamte.

Er fügte hinzu, dass die lokalen Behörden entscheiden, wann die Heizperiode beginnt – die durchschnittliche Tagestemperatur muss an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter +8 Grad Celsius fallen.

Ihm zufolge führen lange Perioden mit niedrigeren Temperaturen zu einem Anstieg des Stromverbrauchs.

„Bis heute wurde das notwendige Maßnahmenpaket umgesetzt, zum Beispiel wurden alle technischen Vorbereitungsmaßnahmen für den Betrieb der nuklearen Erzeugungsanlagen früher als geplant durchgeführt. Es gibt bereits neun Blöcke im Energiesystem, was die Kapazität, die Fähigkeit, die erhöhte Nachfrage zu decken, erhöht“, betonte der Beamte.

Zuvor hatten wir geschrieben, dass seit Samstagmorgen in acht Regionen neue Stromausfälle aufgrund von russischen Angriffen, schlechtem Wetter und technischen Verstößen verzeichnet wurden.