Das Wetter wird sich nicht wesentlich ändern, aber es wird etwas wärmer: Wochenvorhersage für die Ukraine (Karten)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo und wann ist mit einer Erwärmung zu rechnen? In der kommenden Woche wird sich das Wetter in der Ukraine nicht wesentlich ändern, es wird weiterhin regnen. Gleichzeitig wird es ab Mittwoch bereits wärmer werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Ukrainische Hydrometeorologische Zentrum.