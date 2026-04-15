Nach den Angriffen der Russischen Föderation sind Verbraucher in fünf Regionen der Ukraine ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur sind am Morgen Verbraucher in den Regionen Charkiw, Sumy, Donezk, Kiew und Cherson weiterhin ohne Stromversorgung.

Infolge der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur sind am Morgen Verbraucher in den Regionen Charkiw, Sumy, Donezk, Kiew und Cherson weiterhin ohne Stromversorgung.

Dies teilte die Pressestelle von „Ukrenerho“ mit.

Dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen.

Gleichzeitig wird im Stromnetz ein Anstieg des Verbrauchs verzeichnet. Um 09:30 Uhr am 15. April lag dieser um 1,3 % höher als zur gleichen Zeit am Vortag. Als Grund wird das bewölkte Wetter genannt.

Darüber hinaus werden die Ukrainer gebeten, den aktiven Stromverbrauch auf den Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen, wenn die Solarstromerzeugung am besten funktioniert, und von 18:00 bis 22:00 Uhr die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte einzuschränken.