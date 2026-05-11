Die Großhandelspreise sinken: Ein Experte prognostiziert Schwankungen an den Tankstellen im Bereich von 1 bis 2 Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie wird sich die Preisentwicklung bei Benzin und Diesel in dieser Woche gestalten? Die Lage auf dem Kraftstoffmarkt in der Ukraine bleibt stabil. Ukrainische Tankstellen könnten bereits in dieser Woche ihre Preise senken, allerdings nicht in großem Umfang.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Lage auf dem Kraftstoffmarkt in der Ukraine finden Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.