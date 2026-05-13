Russland hat 139 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert, 111 davon wurden von der Luftabwehr abgeschossen, der Angriff dauert an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Luftabwehr hat 111 von 139 russischen Drohnen abgeschossen, es gab 20 Treffer an 13 Orten. Der Angriff dauert an.

Seit dem Abend des 12. Mai haben russische Angreifer die Ukraine mit 139 Angriffsdrohnen verschiedener Typen angegriffen; 111 Drohnen konnten abgeschossen werden, doch 20 haben ihr Ziel getroffen.

Quelle: : Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram

Wörtliches Zitat der Luftstreitkräfte: „Stand 8:00 Uhr wurden von der Luftabwehr 111 feindliche UAVs der Typen Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen-Imitatoren vom Typ „Parodie“ im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. neutralisiert. Es wurden Treffer von 20 Angriffs-UAVs an 13 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an 4 Orten registriert.“

Details: : Die Angreifer starteten Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Kursk, Brjansk, Millerowo, Primorsko-Achtscharsk sowie vom Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Stand 8:30 Uhr morgens dauert der feindliche Angriff an. Im Luftraum der Ukraine befinden sich Dutzende russischer Drohnen.