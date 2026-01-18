Die Russen haben den Bezirk Saporischschja angegriffen: Vilniansk fällt in den Stromausfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 17. Januar griffen die russischen Invasoren den Bezirk Saporischschja an. Als Folge des Beschusses brach ein Feuer aus und die Stadt Wolnjansk fiel in einen Stromausfall.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.

„Im Bezirk Saporischschja ist infolge eines feindlichen Angriffs ein Feuer ausgebrochen. Die Stadt Wolnjansk ist ohne Strom“, heißt es in der Nachricht.

Fedorow fügte hinzu, dass:

„

Die Kesselhäuser werden durch Generatoren mit Strom versorgt, die

zentrale Wasserversorgung wird ebenfalls mit Notstrom versorgt „, und dass alle Dienste daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen.

„Kritische Infrastruktur in Vilniansk wurde auf Notstrom umgestellt“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung in einem anderen Beitrag.

Aktualisierung um 00:08 Uhr.*

Iwan Fedorow schrieb, dass als Folge des russischen Streiks mehr als 15.000 Abonnenten der Gemeinde Vilnjanska ohne Strom geblieben sind. Er betonte, dass Spezialisten alles tun, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Beschuss in der Region Saporischschja

In der Nacht zum 17. Januar griffen die Russen Saporischschja mit Drohnen an. Der Feind griff eine Infrastruktureinrichtung an und verursachte einen Brand.

Wir haben auch geschrieben, dass die Russen am Nachmittag des 13. Januar die Stromanlagen von Saporischschja angegriffen haben. Infolgedessen war eine erhebliche Anzahl von Verbrauchern ohne Strom.