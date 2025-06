Die Russische Föderation greift Saporischschja mit Drohnen an: die Stadt ist voller Rauch, eine Person wird verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 8. Juni haben die russischen Angreifer die Ukraine mit Drohnen angegriffen. Als Folge des Angriffs ist die Stadt voller Rauch, und mindestens eine Person wurde verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.

„Der Rauch, der in einigen Teilen der Stadt zu sehen ist, ist das Ergebnis eines feindlichen russischen Angriffs. Die Rettungsdienste sind auf dem Weg, um das Gebiet zu untersuchen. Vorläufig wurde eine Person verletzt“, hieß es in der Erklärung um 20:21 Uhr.

Er fügte hinzu, dass die Alarmbereitschaft in der Region anhält, so dass die Menschen aufgefordert wurden, bis zum Ende des Tages in Sicherheit zu bleiben.