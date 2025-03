Stromausfälle in der Region Saporischschja nach Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 22. März haben die russischen Invasoren die Region Saporischschja angegriffen. Als Folge des Beschusses gibt es Probleme mit der Stromversorgung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.

Nach Angaben des Beamten wurde ab 21:04 Uhr mit dem Einsatz von gelenkten Fliegerbomben in der Region Saporischschja gedroht. In der Folge waren in der Region wiederholt Explosionen zu hören.

Um 21:32 Uhr informierte Fedorow, dass der Feind eine der Siedlungen in der Region angreift. Wenig später wurde bekannt, dass es in einigen Dörfern Probleme mit der Stromversorgung gab.

„Aufgrund der feindlichen Angriffe auf die Region gibt es in einigen Dörfern Probleme mit der Stromversorgung. Spezialisten werden mit der Beseitigung der Folgen beginnen, sobald es die Sicherheitslage erlaubt. Die Alarmbereitschaft ist weiterhin gegeben. Bleiben Sie an sicheren Orten“, schrieb er um 21:39 Uhr.

Aktualisiert um 23:03 Uhr

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja zeigte Fotos von den Folgen des feindlichen Angriffs in der Region und wies auf eine Reihe von Punkten hin:

der Angriff verursachte einen Brand;

mehrere Privathäuser wurden

ebenfalls durch die Druckwelle und

Trümmer beschädigt

; vorläufig keine Verletzten.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde