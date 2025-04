Leichen von 909 gefallenen Verteidigern in die Ukraine zurückgebracht - Koordinationszentrum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Rahmen einer weiteren Repatriierung hat die Ukraine die Leichen von 909 ihrer Verteidiger, die an den Fronten bei Bachmut, Kurachowe, Pokrovsk und anderen Gebieten gefallen sind, sowie aus Leichenhallen in Russland zurückgebracht.

Quelle: Koordinationszentrum für die Behandlung von Kriegsgefangenen (Coordination Centre for the Treatment of Prisoners of War)

Wörtlich: „Die gefallenen Verteidiger wurden als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit der Koordinationszentrale, des Gemeinsamen Zentrums unter dem Sicherheitsdienst der Ukraine, der Streitkräfte der Ukraine, des Innenministeriums, des Büros des Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, des Sekretariats des Beauftragten für Personen, die unter besonderen Umständen vermisst werden, des Staatlichen Notfalldienstes und anderer Strukturen des Sicherheits- und Verteidigungssektors der Ukraine zurückgebracht.“

Einzelheiten: Nach Angaben des Koordinationszentrums wurden die gefallenen Verteidiger aus folgenden Orten zurückgebracht: Kurakhiv, Pokrovske, Bachmut, Wuhledar, Luhansk, Saporischschja, Sumy und Charkiw, sowie aus Leichenhallen in der Russischen Föderation.

Nach Angaben des Hauptquartiers half das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bei der Rückführung der Leichen der Opfer.

Das Koordinationshauptquartier teilte auch mit, dass die Streitkräfte der Ukraine den Transport der Leichen der repatriierten Verteidiger zu spezialisierten staatlichen Einrichtungen sichergestellt haben.

Dort werden die Verstorbenen an Vertreter der Strafverfolgungsbehörden und Forensiker übergeben. Die Ermittler arbeiten zusammen mit Experten des Innenministeriums an der Identifizierung der Opfer.