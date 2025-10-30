Durch den Beschuss in Saporischschja wurden 13 Menschen verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Diejenigen, die durch den feindlichen Angriff verletzt wurden, suchen weiterhin Hilfe bei Ärzten. Die Menschen haben akute Stressreaktionen, Risswunden, Prellungen, Quetschungen und Brüche.

In Saporischschja ist die Zahl der Verletzten infolge des nächtlichen kombinierten Angriffs der Russischen Föderation auf 13 Menschen gestiegen. Dies teilte am 30. Oktober der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow, mit.

Es wird festgestellt, dass die Menschen akute Stressreaktionen, Risswunden, Prellungen, Quetschungen und Brüche haben.

Wir werden daran erinnern, dass bei dem nächtlichen Angriff auf ein unbemanntes Luftfahrzeug in Boryspil eine Frau verletzt wurde. Auch in der Stadt wurden Feuer und Zerstörung verzeichnet.

In der Region Winnyzja blieb Ladyzhyn aufgrund des Beschusses ohne Wasser, Wärme und Licht