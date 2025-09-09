Ein Video von der "Ankunft" auf dem Haus in Saporischschja ist erschienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Iwan Fedorow veröffentlichte auch Fotos, die zeigen, wie Feuerwehrleute das Feuer weiter bekämpfen.

In dem Netzwerk erschien ein Video, das einen feindlichen Angriff auf ein Privathaus in Saporischschja in der Nacht zum Dienstag, den 9. September, aufzeichnet. Diese Information enthält der Telegram-Kanal des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Der Vorfall wurde auf Überwachungsbildern festgehalten.

Iwan Fedorow veröffentlichte auch Fotos, die zeigen, wie Feuerwehrleute weiterhin das Feuer in privaten Gebäuden bekämpfen und sich bemühen, seine Ausbreitung zu verhindern. Er wies auf die Bedeutung ihrer Arbeit hin und bedankte sich bei denjenigen, die unermüdlich und zu verschiedenen Tageszeiten den Menschen zu Hilfe kommen.

Wie bereits bekannt wurde, wurde Saporischschja in der Nacht des 9. September erneut angegriffen: Russische Truppen setzten Drohnen ein. Infolge des Beschusses wurde eine 66-jährige Frau verletzt, berichtete Ivan Fedorow. Die Sanitäter kümmern sich derzeit um ihren Zustand und leisten ihr die notwendige Hilfe.

Dies ist nicht der erste Angriff auf die Stadt in der letzten Woche. In der Nacht zum 7. September haben russische Truppen erneut Saporischschja beschossen, diesmal mit dem Ziel, ein Industrieunternehmen der Stadt zu zerstören.